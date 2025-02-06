Силовики задержали экс-замминистра предпринимательства Воронежской области

Правоохранители 5 февраля задержали экс-замминистра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Александра Кукина по делу о хищении бюджетных средств, сообщает « Осторожно, новости ».

Мужчину уже допросили следователи. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следствие ходатайствовало об избрании Кукину меры пресечения. Судебное заседание по этому вопросу может состояться уже завтра. Мужчину подозревают в хищении бюджетных средств в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его могут отправить в колонию на срок до 10 лет.

Кукин находился на посту замминистра 5,5 лет. В августе 2024 года он покинул его, ссылаясь на то, что хочет реализовывать собственные проекты.

Ранее бывшего профессора академии Минобороны РФ обвинили в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа.