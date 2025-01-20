Силовики выясняют, откуда взялись трупы собак в кузбасском поселке

Кузбасская полиция выясняет обстоятельства гибели бездомных собак в поселке Шерегеш. Трупы безнадзорных животных находили в конце ноября 2024 года в одном из дворов ПГТ, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на заявление правоохранителей.

Фото мертвых собак сначала появилось в социальных сетях. После этого полицейские проверили информацию и забрали один из трупов на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Следователи опросили автора публикации об убитых собаках и разыскивают того, кто может быть причастен к гибели животных.

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