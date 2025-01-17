3 года колонии: в Кузбассе женщина ограбила родную мать

В Кемерове девушку приговорили к 3 годам тюрьмы за ограбление матери

В Кемерове девушка получила реальный срок — 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии за то, что ограбила свою мать, сообщает Сiбдепо .

Как уточнили в пресс-службе полиции Кузбасса, в июле 2024 года в правоохранительные органы обратилась 56-летняя женщина, она работала медсестрой в одной из больниц города.

К ней на работу пришла дочь с просьбой одолжить 2 тысячи рублей, а когда женщина отказала, напала на потерпевшую: скрутила руки, схватила за волосы и вынула из сумки 12 тысяч.

Девушку доставили в отделение полиции, изъяли похищенное и вернули потерпевшей. В результате правоохранители возбудили уголовное дело, в процессе которого выяснилось, что 35-летнюю женщину была ранее судима.

Затем дело направили в суд. Девушку признали виновной и приговорили к отбыванию наказания в исправительной колонии общего режима.