Силовики провели рейд в московском баре

сегодня в 23:00

Силовики нагрянули в бар «Невротик» на Яузской улице. В этом время там проходила вечеринка в честь 10-летия альманаха moloko plus, сообщает « Коммерсант ».

Отмечается, что мужчинам было приказано лечь на пол, девушкам позволили сесть на стулья.

У находившихся в баре проверяли телефоны, наличие наркотиков, фотографировали документы.

Также гостям мероприятия задавали вопросы про отношение к конституционному строю и правительству.

Ранее в Мурманске вечеринку Kraevskey Party в ночном клубе «Коммуналка»сорвали рейдом ОМОН и «Русской общины».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.