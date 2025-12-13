Силовики провели рейд в московском баре
Силовики нагрянули в бар «Невротик» на Яузской улице. В этом время там проходила вечеринка в честь 10-летия альманаха moloko plus, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что мужчинам было приказано лечь на пол, девушкам позволили сесть на стулья.
У находившихся в баре проверяли телефоны, наличие наркотиков, фотографировали документы.
Также гостям мероприятия задавали вопросы про отношение к конституционному строю и правительству.
Ранее в Мурманске вечеринку Kraevskey Party в ночном клубе «Коммуналка»сорвали рейдом ОМОН и «Русской общины».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.