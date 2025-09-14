ОМОН и «Русская община» устроили «зачистку» в ночном клубе Мурманска

В Мурманске вечеринку Kraevskey Party в ночном клубе «Коммуналка» сорвали рейдом ОМОН и «Русской общины», сообщает «Осторожно, новости» .

Организаторы мероприятия рассказали, что 13 сентября во время вечеринки к ним пришли силовики вместе с представителями «Русской общины».

«Первым делом они пошли на бар, начав тыкать „ксивами“, после чего выключили музыку», — сказал промоутер.

Он добавил, что потом всех посетителей посадили на диван, а выходы из клуба заблокировали.

Со всех присутствующих в помещении взяли объяснения. Как уточнил промоутер, силовики сказали, что одному из барменов «грозит срок», но никого не задержали. Также правоохранители отметили, что на клуб была наводка и продиктовали последние 4 цифры телефонного номера звонившего. Якобы они совпали с номером промоутера конкурирующей вечеринки, проводившейся в тот же вечер, но в другом клубе и почти без посетителей

Подозреваемый промоутер причастность к доносу не подтверждает. Также организатор Kraevskey Party удалил из канала почти все посты, которые связаны с рейдом силовиков.