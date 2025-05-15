Силовики нагрянули с визитом в элитные секс-притоны Петербурга
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В Санкт-Петербурге задержаны трое предполагаемых организаторов сети элитных борделей. В секс-притонах, кол-центре и по местам жительства подозреваемых прошли обыски, сообщает 78.ru.
Накануне, 14 мая, правоохранители задержали троих подозреваемых — женщин 34 и 42 лет и 52-летнего мужчину. По данным следствия, члены преступной группы организовали работу сети элитных борделей, работавших в Адмиралтейском и Центральном районах города.
После обысков и беседы в отделе двоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.
Расследование уголовного дела о содержании борделей и организации занятия проституцией продолжается.
Ранее в Петербурге проверяли иностранца на предмет вовлечения несовершеннолетних в проституцию.