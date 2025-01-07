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Силовики ФРГ: мужчина взял женщину в заложники в отделении банка в Германии

Неизвестный мужчина зашел в отделение банка в баварском городе Римбахе в ФРГ. Там он взял одного человека в заложники, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правоохранителей.

На место происшествия на улице Ратхаусштрассе приехали полицейские. Инцидент произошел в 10:00 по московскому времени.

Тогда неизвестный мужчина ворвался в отделение банка и взял человека в заложники. Территорию рядом с филиалом финансового учреждения оцепили. На место приехали сотрудники силовых структур.

По данным SHOT, мужчина вошел в отделение банка с ножом. Его заложница — женщина.

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