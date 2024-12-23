Сильный огонь охватил склад со стройматериалами в Чечне
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Крупный пожар произошел в понедельник в чеченском селе Беркат-Юрт. Там загорелся склад со стройматериалами, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать.
Судя по опубликованным кадрам, здание охвачено сильным огнем. Часть конструкции разрушилась. Причины пожара на данный момент неизвестны.
С огнем борются 53 специалиста. Также к тушению пожара привлечено 8 единиц техники.
Ранее в мебельном цеху в столичном Южном Бутове произошел пожар. Погиб один человек.