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Сильный огонь охватил склад со стройматериалами в Чечне

Крупный пожар произошел в понедельник в чеченском селе Беркат-Юрт. Там загорелся склад со стройматериалами, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать.

Судя по опубликованным кадрам, здание охвачено сильным огнем. Часть конструкции разрушилась. Причины пожара на данный момент неизвестны.

С огнем борются 53 специалиста. Также к тушению пожара привлечено 8 единиц техники.

Ранее в мебельном цеху в столичном Южном Бутове произошел пожар. Погиб один человек.