Сильные пожары охватили леса на юге Австралии

сегодня в 16:16

Сильные пожары охватили леса на юго-востоке Австралии. В штате с наибольшим населением Новом Южном Уэльсе не потушены 100 очагов возгорания, сообщает РЕН ТВ .

Пожары приближаются к городам. Уже несколько домов были уничтожены огнем.

Власти объявили эвакуацию. Тушить огонь отправили более тысячи местных спасателей.

Они поливают очаги водой с земли и воздуха. Однако потушить их до сих пор не удалось.

В дыму оказались соседние штаты. Видимость на улицах ухудшилась. Людям тяжело дышать.

Местные власти допускают, что обстановка может усугубиться из-за жары. По всей Австралии действует предупреждение о высокой температуре.

РИА Новости сообщает, что пламя также охватило Тасманию. Причиной послужила жара, температура воздуха поднялась до 37 градусов тепла.

На опубликованных кадрах запечатлено, как горят дома и лес рядом с ними. С самолета на огонь сбрасывают некую жидкость красного цвета.

