Силиконовая грудь взорвалась у уфимской блогерши на тренировке по кроссфиту

На тренировке по кроссфиту силиконовая грудь взорвалась у блогерши из Уфы через 6 лет после операции, сообщает Mash .

Девушка решила сэкономить на пластической операции и отправилась на операцию в обычную городскую поликлинику, где работал ее знакомый хирург. Они решили оперироваться не по официальному договору, а за наличные деньги и без информирования коллег. Пациентка заплатила хирургу 200 тыс. рублей. Операцию провели 6 лет назад.

Недавно на тренировке по кроссфиту девушка почувствовала дискомфорт в груди, а также услышала хлопок. Доставать взорвавший силикон в частную клинику. Доктор увидели искромсанный имплант и сказали, что такие случаи очень редки. Обычно шарики в груди разрываются аккуратно и постепенно.

Хирург, проводивший операцию, больше не работает в горбольнице. В самом медучреждении об операции ничего не знают, так как ни документов, ни иных доказательств нет.

Ранее пластический хирург Олег Снигирь рассказал, что любой современный имплант не требует замены по времени. Менять его можно только лишь при эстетическом неудовлетворении или фактических проблемах, но это не связано со сроком службы.

