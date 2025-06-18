Силиконовая грудь спасла женщину от смерти после 22 ударов ножом

В китайском городе Ханчжоу 30-летняя женщина Ма выжила после 22 ударов ножом. Китаянку спасла силиконовая грудь, которая приняла на себя практически все удары, сообщает Baza .

Женщина подверглась нападению вечером 22 мая. Она садилась в свою машину около торгового центра, но в авто внезапно проник неизвестный. Он достал нож и стал угрожать Ма. Она кричала, но на крики никто не отреагировал.

После этого злоумышленник заставил женщину проехать в другой округ. Ма успела отправить сообщение своему возлюбленному и все рассказать, после чего парень отследил ее местоположение и связался с полицией.

Мужчина с ножом требовал от Ма деньги, но вскоре к ним подъехали полицейские. Увидев силовиков, подозреваемый напал на жертву, после чего совершил суицид.

В итоге пострадавшая получила 22 ножевых ранения в грудь, но почти все из них пришлись на силиконовые импланты. Это спасло женщину — она получила только одно ранение легкого.

Сейчас Ма находится в больнице.