сегодня в 17:39

«Сидящий» на лавочке труп мужчины обнаружили в центре Екатеринбурга

«Сидящий» труп мужчины обнаружили на одной из лавочек в центре Екатеринбурга. По предварительным данным, неизвестный покончил с собой, сообщает URA.RU .

Тело нашли в сквере на проспекте Ленина. Он «сидел» на лавочке под навесом для шкафа, использующегося для бесплатного обмена книгами.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи накинула на тело черный пакет и ожидала следственную группу.

По словам очевидцев, погибшему на вид было около 45 лет. При этом горожане продолжают отдыхать на соседних лавочках.

