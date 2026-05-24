«Сидящий» на лавочке труп мужчины обнаружили в центре Екатеринбурга
Фото - © сгенерировано ИИ
«Сидящий» труп мужчины обнаружили на одной из лавочек в центре Екатеринбурга. По предварительным данным, неизвестный покончил с собой, сообщает URA.RU.
Тело нашли в сквере на проспекте Ленина. Он «сидел» на лавочке под навесом для шкафа, использующегося для бесплатного обмена книгами.
Прибывшая на вызов бригада скорой помощи накинула на тело черный пакет и ожидала следственную группу.
По словам очевидцев, погибшему на вид было около 45 лет. При этом горожане продолжают отдыхать на соседних лавочках.
