Швырнула на пол и забила до смерти: екатеринбурженка жестоко расправилась с сыном

41-летняя женщина в Екатеринбурге жестоко расправилась с трехлетним сыном. Из-за избиений матери ребенок оказался в больнице, но после выписки она добила малыша, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Трагедия произошла в апреле этого года. Женщина нанесла не менее 7 ударов мальчику. У него были множественные гематомы, перелом бедренной кости, отеки на голове и другие повреждения. При этом горе-мать не обращалась в скорую до тех пор, пока малыша не увидела ее знакомая, она настояла на вызове врачей.

После возвращения из больницы женщина решила закончить начатое. Уже дома она схватила ребенка за волосы и снова начала избивать ладонями по лицу, кулаком в грудь и живот, коленом по спине. Затем она подняла мальчика и с силой швырнула на пол. Ребенок скончался.

Жестокую мать обвиняют сразу по трем статьям: убийство малолетнего с особой жестокостью; умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное с особой жестокостью; ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением.

Никаких психических отклонений у женщины не нашли, она вполне отдавала отчет в своих действиях. При этом вину мать не признает.

Ранее в Карпинске вынесли приговор Владимиру Семенову, который убил 11-летнюю девочку в 2002 году. На раскрытие преступления понадобилось чуть более 20 лет. Семенову во время убийства ребенка было 23 года.

