Швейцарский бизнесмен заявил в полицию на таможенников в Шереметьеве

Предприниматель из Швейцарии, попавший под санкции из-за бизнеса на территории РФ, заявил в полицию на шереметьевских таможенников. По словам мужчины, они не отдают ему коллекцию картин уже пять лет, сообщает Mash .

Экс-главе московского офиса швейцарского финансового холдинга UBS Ансельму Шмукки подарили на день рождения копии полотен XIX века с пейзажами Италии. Предприниматель привез картины в Россию, однако его остановили на таможне, холсты конфисковали как контрабанду.

По словам иностранца, с собой у него были чеки на 900 евро по цене художественной коллекции. Предприниматель подумал, что на его коллекции могли нажиться и продать копии как оригинал.

Бизнесмен находится под санкциями Британии как представитель финансового сектора России.