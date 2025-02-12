Шум как месть: в Новокузнецке мужчина громко включал телевизор назло соседям

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Житель Новокузнецке включал шум помех на телевизоре, чтобы докучать соседям

В Новокузнецке житель многоэтажного дома из-за неприязненных отношений с соседями специально включал громкий шум помех на телевизоре. Так он старался досадить им, сообщает Сiбдепо .

«В ходе проверки информация подтвердилась. Участковый уполномоченный полиции провел беседу с 52-летним гражданином, который пояснил, что из-за неприязненных отношений с соседями специально включает на телевизоре шум помех, который к тому же успокаивает его», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сотрудник полиции составил протокол по ч. 1 ст. 30 закона Кемеровской области «Нарушение тишины и покоя граждан».

Дело направили на рассмотрение Административной комиссии района. Мужчина может получить штраф до 1 тыс. рублей.

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