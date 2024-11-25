Штурмовики ВС РФ выдавливают украинских боевиков из Великой Новоселки на юге ДНР
Украинские боевики спешно покидают позиции на восточной окраине населенного пункта Великая Новоселка, которая расположена на юге Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.
В Великой Новоселке есть прямой контакт с противником. Бои проходят на востоке поселка.
Населенный пункт освобождают, в том числе штурмовики ВС РФ. Они выдавливают украинских солдат из населенного пункта несмотря на то, что сделать это не так просто — позиции противника эффективно укреплены.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ застрелили и сожгли семью мирного жителя в городе Селидово в Донецкой Народной Республике. Очевидец поделился, что солдаты противника сделали это до того, как город освободили российские военные.