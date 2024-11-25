Украинские боевики спешно покидают позиции на восточной окраине населенного пункта Великая Новоселка, которая расположена на юге Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

В Великой Новоселке есть прямой контакт с противником. Бои проходят на востоке поселка.

Населенный пункт освобождают, в том числе штурмовики ВС РФ. Они выдавливают украинских солдат из населенного пункта несмотря на то, что сделать это не так просто — позиции противника эффективно укреплены.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ застрелили и сожгли семью мирного жителя в городе Селидово в Донецкой Народной Республике. Очевидец поделился, что солдаты противника сделали это до того, как город освободили российские военные.