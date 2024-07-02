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Штурмовик Су-25 разбился на учениях в Грузии

Во время плановых учений в Грузии разбился штурмовик Су-25, в результате авиакатастрофы погиб летчик, сообщает РБК .

Грузинское Минобороны выразило скорбь из-за трагедии, а также соболезнования семье и близким погибшего.

Специалисты ведомства будут расследовать крушение самолета, а еще они выяснят причины трагедии.

Ранее четыре человека разбились на вертолете Robinson в Амурской области. Пилот и три пассажира взлетели с площадки лесоперерабатывающего комбината, но до конечной точки не добрались.