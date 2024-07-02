Штурмовик Су-25 разбился на учениях в Грузии
Фото - © Andrei Shmatko. Собственная работа/Wikipedia.org
Во время плановых учений в Грузии разбился штурмовик Су-25, в результате авиакатастрофы погиб летчик, сообщает РБК.
Грузинское Минобороны выразило скорбь из-за трагедии, а также соболезнования семье и близким погибшего.
Специалисты ведомства будут расследовать крушение самолета, а еще они выяснят причины трагедии.
Ранее четыре человека разбились на вертолете Robinson в Амурской области. Пилот и три пассажира взлетели с площадки лесоперерабатывающего комбината, но до конечной точки не добрались.