Штукатурка отвалилась от здания в Петербурге и проломила голову мужчине
В центре Санкт-Петербурга штукатурка отвалилась от здания и попала прямо в голову мужчине. Он получил тяжелую травму, сообщает «112».
Ситуация произошла на улице Большая Морская. Кусок штукатурки буквально проломил голову прохожему.
Мужчину экстренно увезли в реанимацию. По факту произошедшего прокуратура инициировала проверку.
