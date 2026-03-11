Штукатурка отвалилась от здания в Петербурге и проломила голову мужчине

Происшествия

В центре Санкт-Петербурга штукатурка отвалилась от здания и попала прямо в голову мужчине. Он получил тяжелую травму, сообщает «112».

Ситуация произошла на улице Большая Морская. Кусок штукатурки буквально проломил голову прохожему.

Мужчину экстренно увезли в реанимацию. По факту произошедшего прокуратура инициировала проверку.

Ранее в Воронеже девушка стала жертвой нападения таксиста. Тот во время конфликта проломил ей голову саперной лопатой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.