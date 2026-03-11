Штукатурка отвалилась от здания в Петербурге и проломила голову мужчине Происшествия сегодня в 17:40

В центре Санкт-Петербурга штукатурка отвалилась от здания и попала прямо в голову мужчине. Он получил тяжелую травму, сообщает «112».

Ситуация произошла на улице Большая Морская. Кусок штукатурки буквально проломил голову прохожему. Мужчину экстренно увезли в реанимацию. По факту произошедшего прокуратура инициировала проверку. Ранее в Воронеже девушка стала жертвой нападения таксиста. Тот во время конфликта проломил ей голову саперной лопатой. Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.