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Штормовой ветер повалил деревья и сорвал крышу с дома в Новороссийске

Коммунальные службы Новороссийска работают над устранением последствий штормового ветра в городе, сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко в своем Telegram-канале .

За сутки шквалистый ветер повалил 17 деревьев, оборвал 13 проводов линий электропередачи, повредил 7 дорожных знаков. Кроме того, он сорвал 3 козырька и крышу у дома.

Минувшей ночью порывы ветра достигали скорости 32 м/с. Сейчас ведется оперативное восстановление поврежденной инфраструктуры, аварийные бригады работают круглосуточно.

Бригады энергетиков оперативно выезжают для устранения локальных нарушений на энергообъектах. Плановых отключений электроэнергии проводить не планируется.

Жителей Новороссийска просят соблюдать меры безопасности во время действия режима «Повышенная готовность».

Ранее сильный снегопад обрушился на Крым и парализовал на полуострове автомобильное движение.