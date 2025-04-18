Схрон с гранатами и взрывчаткой нашли на месте старых гаражей в Москве

В Москве строители занимались благоустройством территории под снесенными старыми гаражами на Кронштадтском бульваре и наткнулись на две сумки с гранатами и взрывчаткой. На месте опасной находки в Головинском районе работают спецслужбы, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, что к месту обнаружения схрона с гранатами и взрывчаткой приехали бригада скорой помощи, наряд МЧС и другие спецслужбы. Территорию, где ранее стояли старые гаражи, оцепили специальной сигнальной лентой и начали проводить работы по извлечению опасной находки.

Предварительно известно, что в одной сумке находились пять боевых гранат РГД-5, а в другой — тротиловые шашки.

На месте уже работают саперы. Они планируют обезвредить гранаты. Другие подробности случившегося уточняются.