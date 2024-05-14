SHOT: жену «русского Серкана Болата» Волкова избила его партнерша по сериалу

Супругу актера Никиты Волкова избила его партнерша по сериалу «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба. Женщины не смогли поделить «русского Серкана Болата», сообщает SHOT .

Инцидент произошел 9 декабря прошлого года на вечеринке в честь окончания половины съемок сериала. По словам жены актера Елены Еременко, у них с Лианой завязался диалог про Никиту, в ходе которого актриса уверяла, что экранные чувства переросли в реальные, так как Волков влюбился.

Еременко попыталась отшутиться словами: «Лиана, успокойся! Где ты, а где я!», что привело артистку в бешенство. Гриба выплеснула в лицо Елене бокал вина, а затем набросилась с кулаками.

Супруга актера написала на Грибу заявление в полицию, в котором указала, что актриса повалила ее на землю и в течение 40 минут била руками и ногами по голове, лицу и груди. У Еременко диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

Ранее неизвестный мужчина ударил по лицу популярного американского актера Стива Бушеми на одной из улиц Нью-Йорка. Актера с отеком лица и глаза доставили в больницу.