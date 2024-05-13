NYP: актера Стива Бушеми госпитализировали после нападения в Нью-Йорке

Неизвестный мужчина ударил по лицу популярного американского актера Стива Бушеми на одной из улиц Нью-Йорка, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.

«Шестидесятишестилетний Бушеми прогуливался по заливу Кипс на прошлой неделе, когда какой-то зверь подошел и ударил звезду… средь бела дня — это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах», — сказано в сообщении.

«Невменяемый нападавший» еще не найден, он скрылся с места инцидента. Бушеми с отеком лица и глаза доставили в больницу, где он пройдет лечение.

Отмечается, что это уже далеко не первый случай, когда популярная личность получает травмы на фоне случайной агрессии на улице города. Недавно другой актер Майкл Штубарг во время пробежки получил камнем по лицу. Оказалось, что нападавший уже был судим.