SHOT: ВСУ пытаются с помощью беспилотников атаковать Тамбовскую область

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Вооруженные силы Украины пытаются с помощью беспилотников атаковать Тамбовскую область. По предварительной информации, сработала система ПВО, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, раздались взрывы в Жердевском муниципальном округе. По их словам, сработала система ПВО.

В Самарской и Тамбовской областях объявлена опасность атаки беспилотников.

Ранее один беспилотник ВСУ был сбит вблизи деревни Соколово-Хомьяново Раменского округа.