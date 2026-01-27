SHOT: в Славянском районе Кубани раздались взрывы

Отмечается, что по украинским дронам-камикадзе работает ПВО.

По словам жителей, взрывы начались примерно в 01:40 и были слышны в разных частях. В городе слышны звуки сирены воздушной опасности. Очевидцы также рассказали, как слышали «басовитые взрывы и жужжание мотора» со стороны Азовского моря.

Работа аэропорта Краснодара временно ограничена.

Ранее российские системы ПВО за сутки сбили 2 управляемые авиабомбы, 31 реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства и 68 дронов самолетного типа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.