SHOT: в Москве задержали российского политолога Андрея Суздальцева

Российского политолога Андрея Суздальцева задержали в столице. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения за создание экстремистского формирования, сообщает SHOT .

Суздальцев находился в федеральном розыске МВД Белоруссии ч. 1 ст. 361 УК РБ (создание экстремистского формирования). Белорусское ведомство включило Telegram-канал 63-летнего политолога в список экстремистских организаций.

В 1993 по 2006 годы Суздальцев жил и работал на территории Белоруссии. В 2006 году был депортирован из республики. В России он работал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ), однако в августе 2021 года заявили о своем увольнении.

Свой Telegram-канал Суздальцев вел с 2021 года.

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