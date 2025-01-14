SHOT: столичная учительница умерла в клинике во время сжигания жира

Учительнице из Москвы, скончавшейся во вторник утром в косметологической клинике, проводили процедуру по жиросжиганию, сообщает SHOT .

40-летняя Мария пришла в косметологическую клинику Titania на Рубцовской набережной утром во вторник. Она решила похудеть с помощью препаратов.

По предварительным данным, ей кололи липолитики. На животе Марии обнаружили несколько следов от инъекций.

Во время процедуры выяснилось, что у женщины аллергия на препарат. Педагог покрылась сыпью, у нее случился эпилептический приступ.

Отмечается, что процедуру погибшей клиентке выполнял врач с 18-летним опытом. В самой клинике, которую закрыли после трагедии, заявили, что у них «все хорошо». Сейчас в деле разбираются следователи и прокуратура.