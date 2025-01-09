SHOT: серия взрывов прогремела над Воронежем

сегодня в 22:00

Серия из 3-4 взрывов прогремела в небе над Воронежем. По предварительной информации, сработала дежурная система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает SHOT .

Инцидент произошел около 23:30. Горожане сообщают о ярких вспышках в небе.

В настоящее время официальной информации о случившемся, а также о пострадавших и разрушениях нет.

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО засекли и уничтожили 15 украинских беспилотников над территорией трех российских регионов.