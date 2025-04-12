SHOT: Сергею Белоголовцеву потребовалась экстренная помощь врачей после инфаркта

У 61-летнего артиста в последнее время наблюдается усиление одышки и общая слабость, что является следствием перенесенного в прошлом году ишемического инсульта. Белоголовцев обратился в одну из московских клиник с целью прохождения нового курса реабилитации.

По словам семьи шоумена, в настоящее время Сергей Белоголовцев отлично держится и прекрасно себя чувствует.

Ранее стало известно, что российский блогер и певец Егор Караблин, известный под псевдонимом Егор Шип, начал резко терять зрение. При этом Егору противопоказаны как коррекция зрения, так и очки с линзами.