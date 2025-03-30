Mash: блогер Егор Шип практически ослеп

В какой-то момент зрение блогера с трехмиллионной аудиторией упало до минус 13. При этом Егору противопоказаны как коррекция зрения, так и очки с линзами.

Однако автор популярного TikTok-хита про «Диор» не теряет оптимизма и сравнил себя с американским певцом Стиви Уандером, который стал суперзвездой, несмотря на то, что был слепым от рождения.

Ранее рэпер и музыкальный продюсер Паша Техник был госпитализирован в тайскую больницу после отравления запрещенными веществами.