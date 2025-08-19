SHOT: семья с детьми отравилась колбасками в 5-звездочном отеле в Египте

Семья с детьми отравилась жареными колбасками в пятизвездочном отеле в египетской Хургаде. Отдых стоил около 200 тыс. рублей за семь дней, сообщает SHOT .

Первые четыре дня путешествия прошли без проблем. На пятый родителям и детям стало плохо сразу после ужина. Во время него семья ела жареные колбаски.

У девушки с детьми начал болеть живот. Их рвало, была высокая температура. В этом состоянии пострадавшие приехали в РФ. Там они еще неделю боролись с симптомами отравления.

