По данным источника SHOT, во время нападения украинских сил на Курскую область в составе ВСУ были польские наемники. Всего было замечено около 30 человек, говорящих по-польски.

Они вооружены американскими автоматами М4 и польскими MSBS Grot, а также снайперскими винтовками Ukrop UAR10 и UAR15.

Отмечается, что кроме польских есть и другие иностранные наемники, которые в составе подразделений ВСУ напали на Курскую область.

Местные жители также сообщили, что украинские боевики сбрасывают на автомобили гражданских снаряды в виде металлических шариков. Они пробивают корпус транспортного средства и ранят мирных жителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация в Курской области требует мужества и собранности. Он поручил врио губернатора региона Алексею Смирнову оказать всю необходимую помощь людям.