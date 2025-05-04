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SHOT: пять взрывов раздались над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области

Не менее пяти взрывов раздались над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области. По предварительной информации, сработала система ПВО, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, в небе над городом заметили вспышки. Кроме того, были слышны звуки взрывов и звук мотора.

Отмечается, что система ПВО работает по воздушным целям.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации двух безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Эту атаку Украина также пыталась совершить 3 мая.