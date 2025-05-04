SHOT: пять взрывов раздались над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области
Не менее пяти взрывов раздались над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области. По предварительной информации, сработала система ПВО, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, в небе над городом заметили вспышки. Кроме того, были слышны звуки взрывов и звук мотора.
Отмечается, что система ПВО работает по воздушным целям.
О пострадавших не сообщается.
Ранее Минобороны сообщило о ликвидации двух безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Эту атаку Украина также пыталась совершить 3 мая.