SHOT: пьяный футболист Крапивников ударил официантку в живот в баре Москвы
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Пьяный 21-летний футболист Даниил Крапивников ударил официантку в живот в московском баре, потому что та ему не понравилась, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в ночь на 14 октября. Команда «Родина-Медиа» обыграла «ФК 10» и пришла отпраздновать победу в один из столичных баров. Среди тех, кто отмечал триумф, был и Крапивников.
В какой-то момент футболист ударил официантку в живот. Как утверждают очевидцы, спортсмен был пьян, а девушка ему не понравилась.
Крапивников признался, что в тот момент его состояние было «такое себе». Однако он заявил, что не бил официантку. По словам футболиста, он только «оступился и наступил ей на ногу». Крапивников уже извинился перед девушкой и всем персоналом заведения.
Ранее брат блогерши Евы Пилоян открыл огонь по московскому бару, откуда его выгнали. Он расстрелял заведение из винтовки.