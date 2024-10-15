SHOT: пьяный футболист Крапивников ударил официантку в живот в баре Москвы

Пьяный 21-летний футболист Даниил Крапивников ударил официантку в живот в московском баре, потому что та ему не понравилась, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в ночь на 14 октября. Команда «Родина-Медиа» обыграла «ФК 10» и пришла отпраздновать победу в один из столичных баров. Среди тех, кто отмечал триумф, был и Крапивников.

В какой-то момент футболист ударил официантку в живот. Как утверждают очевидцы, спортсмен был пьян, а девушка ему не понравилась.

Крапивников признался, что в тот момент его состояние было «такое себе». Однако он заявил, что не бил официантку. По словам футболиста, он только «оступился и наступил ей на ногу». Крапивников уже извинился перед девушкой и всем персоналом заведения.

Ранее брат блогерши Евы Пилоян открыл огонь по московскому бару, откуда его выгнали. Он расстрелял заведение из винтовки.