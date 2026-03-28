SHOT: обломки дрона рухнули рядом с жилым домом в Ярославле

Обломки дрона рухнули рядом с жилым домом в Ярославле. По словам очевидцев, повреждена пристройка, в которой находится магазин, сообщает SHOT.

На момент публикации информации о пострадавших не поступало.

По словам очевидцев, ударной волной выбило стекла в жилом многоэтажном доме на города. Кроме того, замечены повреждения магазина, там виден пожар.

Как рассказали местные жители, над городом раздалось около десяти взрывов. Работает система ПВО.

Ранее в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.