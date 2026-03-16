SHOT: несколько взрывов прогремело над Ярославлем

Несколько взрывов прогремело над Ярославлем. По предварительной информации, силы ПВО отражают воздушную атаку дронов, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, взрывы были слышны на юге и в центре города.

Некоторые утверждают, что слышали звук мотора от пролетающего беспилотников в небе. Всего слышно было не менее трех взрывов.

В аэропорту Ярославля действуют ограничения на полеты.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО продолжают отражать атаку представителей киевского режима по Москве.

