SHOT: несколько взрывов прогремело над Ярославлем
Несколько взрывов прогремело над Ярославлем. По предварительной информации, силы ПВО отражают воздушную атаку дронов, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, взрывы были слышны на юге и в центре города.
Некоторые утверждают, что слышали звук мотора от пролетающего беспилотников в небе. Всего слышно было не менее трех взрывов.
В аэропорту Ярославля действуют ограничения на полеты.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО продолжают отражать атаку представителей киевского режима по Москве.
