SHOT: над Волгоградом прозвучали взрывы

сегодня в 02:22

В небе над Волгоградом прозвучали взрывы. По предварительной информации, сработала система ПВО, сообщает SHOT .

Сообщается о сбитых БПЛА.

По словам местных жителей, на окраине города были слышны 5-7 громких взрывов. Кроме того, очевидцы рассказали о характерных звуках пролета БПЛА в сторону Красноармейского района города.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что ПВО отразила массовую атаку дронов в регионе. Из-за падения сбитого беспилотника произошло частичное разрушение здания котельной, а также пожары.

