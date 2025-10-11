SHOT: над Волгоградом прозвучали взрывы
В небе над Волгоградом прозвучали взрывы. По предварительной информации, сработала система ПВО, сообщает SHOT.
Сообщается о сбитых БПЛА.
По словам местных жителей, на окраине города были слышны 5-7 громких взрывов. Кроме того, очевидцы рассказали о характерных звуках пролета БПЛА в сторону Красноармейского района города.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что ПВО отразила массовую атаку дронов в регионе. Из-за падения сбитого беспилотника произошло частичное разрушение здания котельной, а также пожары.
