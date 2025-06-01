SHOT: над Ярославлем прогремели взрывы

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Несколько взрывов прогремели над Ярославлем. По предварительной информации, сработала система ПВО по беспилотникам ВСУ, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, были слышны не менее двух громких взрывов в районе Брагино. Предварительно, сработала система ПВО по беспилотникам. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

По словам очевидцев, в городе наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ выпустили десятки боеприпасов и БПЛА по Белгородской области за сутки. Повреждены частные дома, инфраструктура, линии электропередачи. Также из-за обстрела пострадала мирная жительница.