SHOT: над Ярославлем прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремели над Ярославлем. По предварительной информации, сработала система ПВО по беспилотникам ВСУ, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, были слышны не менее двух громких взрывов в районе Брагино. Предварительно, сработала система ПВО по беспилотникам. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
По словам очевидцев, в городе наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.
Ранее Гладков сообщил, что ВСУ выпустили десятки боеприпасов и БПЛА по Белгородской области за сутки. Повреждены частные дома, инфраструктура, линии электропередачи. Также из-за обстрела пострадала мирная жительница.