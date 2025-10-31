SHOT: над городом Орел прогремела серия взрывов

сегодня в 02:45

Серия взрывов прогремела над городом Орел. По предварительной информации, сработала система ПВО по украинским БПЛА, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, были слышны от 3 до 7 взрывов на севере города. В небе были видны яркие вспышки.

По предварительной информации, ПВО уничтожает БПЛА на окраине города.

Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью регионами РФ.

