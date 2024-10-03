SHOT: комик Алексей Щербаков вложился в бизнес друга и потерял миллионы рублей

Стендапер Алексей Щербаков потерял миллионы рублей, вложившись в проект армейского друга. Также потерпевшими в этом деле выступили еще 19 человек, сообщает SHOT .

В 2018 году друг Щербакова, Андрей Ненашев вместе с партнером Евгением Селивановым приступили к реализации финансового проекта в Зеленограде. Суть заключалась в том, что бизнесмены искали инвесторов, а затем вкладывали их деньги в фондовые рынки. Всем инвесторам полагались проценты. В этот проект вложился и комик Алексей Щербаков, который служил в армии вместе с Ненашевым.

Через четыре года проект перестал приносить доходы — инвесторы своих денег не дождались. После чего на Ненашева и Селиванова стали писать за явления по факту мошенничества. Последнего обвинили в хищении средств, его задержали и поместили в СИЗО. Ненашев проходит по делу в качестве свидетеля.

Помимо Щербакова, без денег остались еще 19 человек, вложившихся в проект, среди них госслужащие и сотрудники полиции. Общий ущерб составил более 100 млн рублей.

Селиванов утверждает, что никакого хищения денег не было. По его словам, все средства были вложены в акции, часть которых впоследствии упала в цене, а другая была переоформлена на третьих лиц якобы под давлением сотрудника органов.