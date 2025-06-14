SHOT: Израиль атаковал международный аэропорт Мехрабад в Тегеране
Израильские истребители атаковали международный аэропорт Мехрабад в Тегеране, сообщает SHOT.
На месте аэропорта виден густой черный дым.
По предварительной информации, атакованы емкости с топливом. Официального подтверждения пока нет.
Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.
Ранее сообщалось, что в Тегеране после ночной атаки погибли не менее 78 человек. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как Израиль ударил по жилым районам.