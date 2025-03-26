SHOT: хакеры атаковали «Роснефть» вслед за «Лукойлом»

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» стала жертвой масштабной хакерской атаки в среду. Утром с кибератакой столкнулся «Лукойл», сообщает SHOT .

По словам сотрудников «Роснефти», их попросили не включать компьютеры и полностью отключить их от питания.

Официальные представители компании пока что не прокомментировали хакерскую атаку.

Утром в среду кибератаке подверглась другая крупная нефтегазовая компания — «Лукойл». Там сотрудников также попросили не включать компьютеры, а работа столичных офисов встала.