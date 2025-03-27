SHOT: четыре человека погибли при сходе лавины в Магаданской области

Четыре человека погибли в результате схода лавины в Магаданской области. Еще один турист пропал без вести, сообщает SHOT .

ЧП произошло при выходе туристов из населенного пункта Синегорье. Группа из 6 человек, которые прибыли из Москвы, была официально зарегистрирована и передвигалась на лыжах.

В составе туристической группы были 4 девушки, мужчина и 33 летний руководитель Никита Котляров, который получил вывих. В результате схода лавины погибли 4 человек, еще один турист пропал без вести. Одного из пострадавших в настоящее время эвакуируют с места ЧП.

Ранее в Сочи 22-летняя туристка фотографировалась возле водопада Чертова купель и случайно угодила в Агурское ущелье. Спасатели эвакуировали девушку из ущелья.