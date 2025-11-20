сегодня в 04:28

SHOT: более 10 взрывов раздались над Рязанью

Более десяти взрывов прогремели над Рязанью. Над городом активно работает система ПВО, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, громкие взрывы начали раздаваться после трех часов ночи.

Отмечается, что в общей сложности было слышно около десяти мощных хлопков в разных частях города.

Официального подтверждения информации не поступало.

Ранее военный эксперт Александр Арутюнов сказал, что ВС РФ могут атаковать Киевскую гидроэлектростанцию. Если это произойдет, столица Украины утонет за одну ночь.

