SHOT: актрису Елену Цорн развели на 50 млн рублей по схеме Ларисы Долиной

Украинские мошенники развели российскую актрису театра и кино Елену Цорн по схеме певицы Ларисы Долиной. Елена Николаевна лишилась квартиры в центре Москвы, стоимость которой составляет около 50 млн рублей, сообщает SHOT .

В сентябре актрисе начали поступать звонки от злоумышленников, которые в течение двух недель пытались убедить Елену Николаевну переоформить квартиру площадью 48 кв. м на улице 3-й Фрунзенской. Ей предложили заключить договор о временной ренте.

Сумма сделки составила 14 млн рублей, хотя оценочная стоимость недвижимости составляла 50 млн рублей. В тот же день к ней приехал курьер, который забрал у неё 180 тыс. рублей в качестве комиссии за оформление договора. Через несколько месяцев Цорн осознала, что стала жертвой мошенников.

По данной мошеннической схеме без квартиры в Хамовниках площадью 236 кв. м уже осталась известная российская певица Лариса Долина. Аферисты несколько месяцев обрабатывали Ларису Александровну и добились продажи элитной недвижимости. Сумма ущерба составила почти 200 млн рублей.

Ранее телефонные мошенники развели сына гендиректора «Газпром-медиа» и экс-главы Роскомнадзора (РКН) Александра Жарова на 65 млн рублей.