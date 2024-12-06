SHOT: 62-летнюю петербурженку заподозрили в избиении мужа до смерти

62-летнюю женщину заподозрили в том, что она до смерти забила мужа на улице Рихарда Зорге в Санкт-Петербурге. На допросе она сказала, что супруг упал самостоятельно, сообщает SHOT .

64-летнего мужчину доставили в больницу сотрудники скорой помощи. Он жаловался на сильную боль в голове.

В медицинском учреждении выяснилось, что у него ушиблен затылок. Мужчина сказал, что в этом виновата его жена. Она, предположительно, нанесла сильные травмы во время конфликта.

На следующий день он умер. Всего через пять дней мужчине должно было исполниться 65 лет.

Сотрудники правоохранительных органов решили допросить жену. Она сказала, что супруг упал в квартире самостоятельно. Женщина уверяет, что к нему не прикасалась.

После этого ее отпустили. Выясняются обстоятельства гибели мужа.

Ранее учитель информатики из Подмосковья избил и задушил супругу из-за планируемого развода.