Шок-видео: контролерша забрала карту у матери с двумя детьми в московском трамвае

В Москве контролер забрала банковскую карту у матери с двумя детьми в трамвае

Контролер забрала банковскую карту у женщины с двумя малолетними детьми в трамвае на северо-западе Москвы. Видео конфликта в соцсетях собрало более 5 млн просмотров, сообщает Msk1.ru .

Инцидент произошел 9 декабря в трамвае № 6 у станции метро «Сходненская». Анна отвозила пятилетнего сына и полуторагодовалую дочь в поликлинику и семья зашла в трамвай.

«Ребенок у меня маленький, капризный, потому что было время сна уже. Естественно, когда мы заходили, занималась я двумя детьми: держу маленькую на руках с коляской, старшему сыну нужно руку подать, расположить их, когда трамвай тронется», — рассказала Анна.

По ее словам, сразу оплатить проезд было невозможно, так как она не могла зайти, бросить детей и сразу расплачиваться. Когда разобралась с детьми, в трамвай зашла контролер. Пассажирка протянула контролеру банковскую карту, но тут же вспомнила, что еще не оплатила проезд. Женщина сразу сказала, что готова оплатить, но затем завязался конфликт.

На опубликованных кадрах видно, как пассажирка требует у контролера вернуть ей банковскую карту. В ответ контролер заявляет, что вызовет наряд полиции.

Анна утверждает, что контролер посмотрела данные ее карты, а затем положила ее в карман. При этом карту пассажирке вернули лишь после приезда сотрудников полиции. Конфликт продолжился на остановке, но завершился быстро без составления протокола.

При этом в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» отметили, что контролер действовала в соответствии с должностной инструкцией. Оплата проезда должна осуществляться строго при входе в транспортное средство.

