Пострадавший в пожаре на Электрозаводе рассказал, что вышел на голос спасателя

Валерий, который пострадал во время пожара на Электрозаводе в Москве, раскрыл подробности инцидента. Он надышался угарным газом, но уже выписан из больницы, сообщает MSK1 .

Мужчина во время начала пожара был на третьем этаже в цеху. Внезапно погас свет. Все комнаты погрузились в дым в течение примерно 7 минут.

Валерий вместе со знакомыми выбирался с этажа самым последним. По словам мужчины, система оповещения не функционировала. Свет на пожарной табличке «Выход» пропал так же быстро, как и электричество.

Однако группа людей услышала голос спасателя МЧС, который звал их. Они пошли на этот голос и спаслись.

Пожар произошел на Электрозаводе в Москве 8 февраля. Внутри оказались заблокированы люди.