Шли на голос спасателя: пострадавший в пожаре на Электрозаводе — об эвакуации
Пострадавший в пожаре на Электрозаводе рассказал, что вышел на голос спасателя
Валерий, который пострадал во время пожара на Электрозаводе в Москве, раскрыл подробности инцидента. Он надышался угарным газом, но уже выписан из больницы, сообщает MSK1.
Мужчина во время начала пожара был на третьем этаже в цеху. Внезапно погас свет. Все комнаты погрузились в дым в течение примерно 7 минут.
Валерий вместе со знакомыми выбирался с этажа самым последним. По словам мужчины, система оповещения не функционировала. Свет на пожарной табличке «Выход» пропал так же быстро, как и электричество.
Однако группа людей услышала голос спасателя МЧС, который звал их. Они пошли на этот голос и спаслись.
Пожар произошел на Электрозаводе в Москве 8 февраля. Внутри оказались заблокированы люди.