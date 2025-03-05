«Шл*ха»: мужчина нацарапал обидное слово и сжег машину бывшей

В Москве мужчина пробил колеса и поджег Land Rover своей бывшей

На парковке в Бибиреве в Москве жители заметили подозрительного мужчину. Рано утром он бродил возле автомобиля Land Rover, а затем поджег его, сообщает SHOT .

Мужчина сначала пробил колеса машины и нацарапал на ней слово «шл*ха». Land Rover сгорел, а вместе с ним пострадали и соседние автомобили — «Газель» и Peugeot.

Оказалось, что транспортное средство принадлежит 40-летней Марии. Она подозревает, что такой поступок совершил ее бывший. С момента их расставания прошло уже два года, но, судя по всему, он так и не справился с горечью потери.

Делом занялись правоохранительные органы. Полицейские ищут «автомобильного мстителя».

Ранее неизвестный злоумышленник совершил поджог кормушек для птиц в дендропарке в столичном районе Бирюлево. Видео сняли очевидцы.