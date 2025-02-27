Неизвестный поджег кормушки для птиц в дендропарке в Бирюлеве

Неизвестный злоумышленник совершил поджог кормушек для птиц в дендропарке в столичном районе Бирюлево, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в четверг вечером. Видео сняли очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, как пылают три кормушки для птиц, развешенные на деревьях в бирюлевском дендропарке.

Ранее стало известно, что неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи в подмосковном Домодедове. Возбуждено уголовное дело о теракте.