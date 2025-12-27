Шла на уроки: школьница провалилась в канализационный люк в Нижнем Тагиле

Девушка упала в канализационный люк в Нижнем Тагиле и попала в больницу

В Нижнем Тагиле произошел инцидент с 17-летней школьницей, которая провалилась в открытый канализационный люк по пути на занятия, сообщает Е1 .

Все случилось возле дома № 37 на улице Орджоникидзе. К счастью, рядом находились прохожие, которые оказали помощь и вытащили ее. Девочку доставили в больницу с травмой ноги.

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, почему люк оказался без крышки, и кто из коммунальных работников понесет за это ответственность.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что будет дана правовая оценка соблюдения законодательства при обслуживании коммунальной инфраструктуры, и в случае необходимости будут предприняты соответствующие меры.

